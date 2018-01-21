Армянские тюнеры представили роскошную версию LADA 4×4

Любители и профессиональные тюнеры нередко берутся за доработку российского LADA 4×4, известного также как «Нива», но в основном внедорожник стараются сделать более брутальным. Умельцы из Армении решили наоборот превратить его в роскошный автомобиль.

В ходе тюнинга LADA 4×4 получила ряд новых элементов, дополнивших дизайн кузова, при этом спокойные черты модели легко узнать. Что касается салона, то в нём можно заметить более существенные перемены. В нём появились кожаные кресла, позаимствованные у «немца» BMW E36, который сходил с конвейера в конце 90-х годов. При этом автомобиль получил подогрев сидений от другого детища компании «АвтоВАЗ» – Priora.

Также во внедорожнике стоит упомянуть потолок от Chevrolet Blazer. Вместе с тем центральная консоль создавалась индивидуально на основе пожеланий заказчика. В ногах у водителя и переднего пассажира нашла место подсветка, которая появилась и в багажном отсеке.

Доработанную LADA 4×4 оснастили системой запуска мотора с кнопки и рядом других опций. В результате армянским тюнерам удалось переделать неприхотливый внедорожник в роскошную машину.