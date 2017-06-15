Озвучены характеристики семиместного Volkswagen Tiguan Allspace

Представители немецкого концерна Volkswagen озвучили технические характеристики семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace 2018 модельного года. Ожидается, что модель дебютирует на рынке в июле нынешнего года, поэтому цены будут озвучены в ближайшее время.

Согласно данным австралийского портала Car Advice, новый Volkswagen Tiguan Allspace 2018 получит три ряда сидений и довольно широкую моторную линейку. Бензиновая гамма будет представлена двигателями TSI, которые генерируют 150 и 180 лошадиных сил, а дизельные агрегаты семейства TDI получают отдачу в 150 и 190 «лошадок». Кроссовер в «топовом» исполнении Highline получает 2230-сильный бензиновый TSI.

Новый Volkswagen Tiguan Allspace 2018 в самой доступной версии оснащается системой переднего привода, а также шестиступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Остальные варианты исполнения работают 7-диапазоннай АКПП и полным приводом 4Motion.

Начиная с комплектации Comfortline новый кроссовер получает систему экстренного торможения, датчики парковки, камеру заднего вида, а также электроподъёмник задней двери. Кроме того, заказчиков модели порадует 8,0-дюймовый мультимедийный комплекс Discover Media с протоколом App Connect и тремя портами USB.