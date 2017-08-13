Названы модели Kia, о которых мало кто слышал

Автоэксперты рассказали о «пятерке» самых любопытных моделей Kia, о которых ничего не слышали большинство россиян. Дело в том, что в рейтинг вошли модели, которые продавались только на конкретном рынке.

Кроссовер KX3, похожий на уменьшенный Kia Sportage, продаётся только в Китае. Специалисты считают, что эта модель могла бы стать востребованной в России благодаря богатому оснащению уже в базовой версии и широкой линейке двигателей.

Kia К4, который в модельном ряду марки оказался между Cerato и Optima, тоже можно приобрести исключительно в Поднебесной. После обновления в минувшем году автомобиль больше не предлагается с «механикой», а моторная гамма включает только два 4-цилиндровых агрегата.

Хэтчбек Ray был доступен только на корейском рынке. Первыми на подобных машинах стали ездить чиновники, затем 67-сильные хэтчбеки добрались до каршеринга, а к 2012 году модель могли приобрести все желающие.

За пределами Южной Кореи так и не появился минивэн X-Trek, который представлял собой вторую генерацию Carens с доработанным дизайном, увеличенным клиренсом и дизельным мотором.

Замкнули ТОП-5 самых интересных Kia седан Concord и его менее дорогая версия Capital представляли собой лицензированные копии модели Mazda Capella/626. В основу обоих автомобилей легла платформа Mazda GE.