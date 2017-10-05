Hyundai выпустил чемпионскую спецсерию FIFA 2018

Российское подразделение Hyundai с 1 апреля запускает продажи спецсерии, посвященной грядущему Чемпионату мира по футболу в России. «Футбольные» автомобили выпустят лимитированным тиражом в 20 000 единиц, информируют представители «Хендэ Мотор СНГ».

Особой версией FIFA 2018 обзаведутся такие модели, как Solaris, Elantra, Creta и Tucson. В отличие от стандартных авто новинки получат эмблемы FIFA 2018, а также эксклюзивные аксессуары: коврики и футбольный мяч от Adidas с логотипом Кубка мира по футболу.

Особые Elantra и Tucson доступны с любым уровнем оснащения. Популярный Hyundai Solaris для футбольных фанатов предложат только в комплектациях Elegance и Comfort. «Футбольный» кроссовер можно купить только в исполнении Style.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 апреля, в РФ появились продаже автомобили KIA в эксклюзивной версии 2018 FWC, которая также разрабатывалась в честь самого ожидаемого события в мире футбола. Все авто дополнили шильдики 2018 FIFA World Cup Russia и фирменные аксессуары.

Напомним, Hyundai и KIA входят в ГК Hyundai Motor Group, которая является самым крупным производителем автомобилей в Южной Корее и четвёртым по величине в мире. Компании ведут сборку своих моделей в Китае, Турции, Индии, Чехии, России и многих других странах.