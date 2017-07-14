BMW повременит с массовым производством электрокаров

Несмотря на большую популярность автомобилей на альтернативном виде топлива, автоконцерн BMW не торопится запускать серийное производство электрокаров. Представители компании уточнили, что на данный момент это экономически не выгодно.

Ранее представители автоконцерна BMW сообщили, что вскоре начнут производство авто с нулевым уровнем выбросов, а к 2020 году будет запущено масштабное производство электрокаров.

Компания уточнила, что на данный момент серийное производство моделей с электрической тягой не окупится, однако позднее электромобили станут рентабельными. В результате инженеры BMW продолжат разработку электрокаров, однако масштабное производство начнут, только после того как такие модели станут прибыльными.

Стоит отметить, что на данный момент BMW предлагает только две электрические модели – i3 и i8. Кроме того, вскоре должен быть представлен кроссовер BMW i5, а позднее сетевая модель i-Next с автопилотом. На данный момент спорткар BMW i8 в России можно приобрести по цене в 10 040 000 рублей.