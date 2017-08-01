Китайцы представят в Пекине обновлённого "клона" Mercedes-Benz Gelandewagen

Китайский автогигант BAIC готовится представить рестайлинговый Beijing BJ80, внешность которого сильно напоминает Mercedes-Benz G-Class. Публичная презентация китайской копии «Гелика» пройдёт на автосалоне в Пекине.

Ширина Beijing BJ80 2019 модельного года стала на 85 мм больше из-за увеличенных расширителей колёсных арок. Внедорожник обзавёлся новым дизельным двигателем объёмом 2,0 литра с отдачей в 204 лошадиные силы. Как и раньше, автомобиль можно будет приобрести с 2,3-литровым бензиновым мотором от Saab 9-5 мощностью 250 «лошадок». В обоих случаях тягу на колёса будет передавать 6-диапазонная автоматическая КПП.

«Топовый» BJ80 можно узнать по большому количеству хромированных деталей кузова и легкосплавным колёсным дискам размерностью в 20 дюймов с тормозными суппортами красного цвета. В салоне разместятся задние сидения, разделённые центральной консолью с кнопками для управления системой мультимедиа. Также в подголовниках передних кресел появятся два экрана.

Стоимость китайского «клона» будет раскрыта сразу после публичного дебюта. Отметим, что актуальный Beijing BJ80 в базовой версии доступен в Китае за 268 000 юаней (около 2 446 000 рублей). Для сравнения за немецкий Gelandewagen просят как минимум 1 329 000 юаней (12 000 000 рублей).