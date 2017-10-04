Обновленный пикап Fiat Fullback дебютировал на рынке России

Сегодня, 1 апреля 2018 года, российские дилеры компании Fiat начали продажи рестайлингового пикапа Fiat Fullback 2018 модельного года. Базовый грузовик в комплектации Base обойдется россиянам в 1 629 000 рублей.

Представители компании «ЭфСиЭй Рус», которая является российским подразделением Fiat Chrysler Automobiles, сообщили, что новый Fiat Fullback 2018 в базовом варианте исполнения оснащается механической трансмиссией и системой подключаемого полного привода. Новинка в комплектации Active оснащается постоянным полным приводом и «автоматом» – за такой автомобиль придётся выложить 1 989 000 рублей.

Среди преимуществ нового Fiat Fullback стоит отметить массу в 2 450 килограммов, что позволяет беспрепятственно ездить по улицам Москвы, входящим в так называемый «грузовой каркас». Кроме того, в списке оснащения появились бамперы с подножкой, кожаная отделка руля и круиз-контроль.

Итальянский грузовик приводится в движение 2,4-литровым дизельным мотором, который предложен в форсировке на 154 или 181 лошадиную силу.