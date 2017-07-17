В Швеции запретят въезд дизельного транспорта в центр городов

Власти Швеции объявили о полном запрете на въезд в центр крупных городов автомобилей, оснащённых дизельными двигателями. Аналогичное решение было принято в Германии, однако в Финляндии подобные ограничения внедрять не планируется.

Решение запретить легковым и грузовым автомобилям, которые работают на дизельном топливе, въезжать в центральные части мегаполисов связано с ужесточением требований к прохождению экологических тестов для автомобилей. С 1 сентября 2017 года уровень вредных выбросов в новых моделях будет проверяться в условиях реального передвижения машины. Результаты подобных тестов достовернее лабораторных испытаний.

В Швеции и Германии дизельные автомобили больше не смогут въезжать в центры крупных городов. Согласно данным финского телеканала Yle, в этой стране машины с дизельными моторами будут, как и прежде, ездить без каких-либо ограничений.

«В Финляндии пока таких планов нет: воздух здесь в основном загрязняют старые автобусы, шипованные колеса и уличная пыль», – сообщают местные СМИ.

Кроме того, по данным финского правительства, популярность новых дизельных машин в стране продолжает падать, поэтому закрытие центров городов для таких автомобилей не имеет смысла.