Новый седан Lexus IS научился «майнить» криптовалюты

Представители премиального бренда Lexus, принадлежащего компании Toyota, сообщают, что новый спортивный седан Lexus IS получил возможность добывать криптовалюты при помощи мультимедийного центра. Ожидается, что полученными «коинами» можно будет рассчитываться за топливо и техобслуживание.

По данным Lexus, владельцы нового седана Lexus IS получат возможность «майнить» криптовалюты из списка десяти самых популярных цифровых монет. Разработчики отметили, что скорость добычи криптовалют напрямую зависит от скорости, развиваемой автомобилем по принципу «чем быстрее, тем богаче».

В Lexus уточнили, что новость неспроста появилась первого апреля, ведь сообщение о майнинге автомобилем является шуткой ко Дню Дурака. Вполне очевидно, что вычислительных мощностей мультимедийного комплекса попросту не хватит для такого типа работы.

Ранее компания McLaren также опубликовала шуточный ролик, в котором говорится о нелегкой судьбе работников завода – сотрудники вынуждены пить чай синхронно, а также замерять кафельную плитку. Компания Honda в свою очередь предложила клиентам купить половину автомобиля.