LADA Vesta в феврале стала лидером продаж марки в 31 регионе РФ

Аналитическое агентство «Автостат Инфо» провело исследование продаж компании «АвтоВАЗ», затронувшее 85 региональных первичных рынков. Оказалось, что в феврале LADA Vesta стала бестселлером марки в 31 регионе.

Наибольшее количество автомобилей LADA Vesta за последний месяц зимы приобрели жители Самарской области – 852 единицы. На втором месте расположился Ставропольский край, где удалось продать 497 новых Vesta. Третью позицию занял Пермский край с 478 реализованными экземплярами флагманской модели.

Далее следуют Республика Дагестан (478 седана) и Челябинская область (422 ед.). Из 31 региона, где лидером продаж в феврале стала LADA Vesta отметку в 100 проданных экземпляров удалось преодолеть Белгородской (202 ед.), Волгоградской (242 ед.), Вологодской (112 ед.), Воронежской (318 ед.), Липецкой (202 ед.), Оренбургской (261 ед.), Пензенской (160 ед.), Саратовской (224 ед.) и Тамбовской (170 ед.) областям, а также Удмуртии (355 ед.) и Чувашии (216 ед.).

В ряде российских субъектах Vesta оказалась на втором месте по продажам среди моделей LADA. Например, в Татарстане удалось реализовать 628 таких автомобилей, в Башкортостане – 546 машин, а в Ростовской области – 322 авто. В Орловской области было реализовано всего 723 седана LADA Vesta.