Советский ГАЗ-14 "Чайка" планируют возродить

Представительский советский автомобиль ГАЗ-14 «Чайка», о котором мечтает немало коллекционеров, могут снова начать производить. Отметим, что сборка лимузина велась вручную c 1977 по 1988 год.

Спустя три десятка лет «Чайка» может вернуться, хотя ранее считалось, что модель навсегда канула в лету, так как документацию и оснастку для её выпуска уничтожили. Недавно в заброшенном гараже под Нижним Новгородом было обнаружено всё необходимое, чтобы возобновить производство культового лимузина.

За подготовку производства будет отвечать компания, которая пока захотела остаться неизвестной. Также остаётся загадкой, каким двигателем оснастят возрождённый ГАЗ-14 «Чайка». Оригинальная модель из конца 80-х предлагалась с 250-сильным мотором, позволявшим авто разгоняться до максимальных 220 км/ч. В паре с двигателем работала автоматическая трансмиссия.

В компании уверены, что сегодня найдётся немало желающих приобрести такой автомобиль. Начало производства представительской модели запланировано на 1 апреля следующего года. Не исключено, что в перспективе «Чайка» сможет конкурировать с лимузином проекта «Кортеж». Не исключено, что появившаяся информация является первоапрельской шуткой и не соответствует действительности.