В "ГАЗ" собрали небольшой трицикл "Шмель" с впечатляющей грузоподъёмностью

В СССР пользовался популярностью мотороллер под названием «Муравей», который при малых размерах был способен перевозить внушительные грузы. Сегодня специалисты ГАЗ собрали грузовой трицикл «Шмель», призванный заменить устаревшую модель.

Новинка состоит из компонентов от различных автомобилей. К примеру, трицикл получил электрооборудование и тормоза от ВАЗ, а также «уазовские» заднюю подвеску и рессоры. Отмечается, что каркасно-панельная кабина из пластика создавалась именно для этого миниатюрного грузовика, который также получил трубчатую сварную раму.

ГАЗ «Шмель» приводится в движение неприхотливым двигателем производства Lifan объёмом 200 кубических сантиметров. Китайский мотор с водяным охлаждением развивает 16,3 «лошадки». Максимальная скорость трёхколёсного грузового автомобиля составляет 60 км/ч. При этом «Шмель» может похвастаться неплохой для своих габаритов грузоподъёмностью – 0,7 тонны.

Кроме того, трицикл порадует низким расходом топлива всего в 3,0 литра на 100 километров пути. Ориентировочные цены на такой «грузовичок» составляют от 250 000 до 300 000 рублей. Напомним, что советский мотороллер «Муравей» выпускался в Туле с 1959 по 1995 год. Модель комплектовалась 11-сильным двигателем объёмом 199 сантиметров кубических.