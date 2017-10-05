Новый Renault Captur превратят в "мягкий гибрид"

Компания Renault собирается представить следующее поколения кроссовера Captur в 2019 году. Хотя до премьеры новинки остаётся немало времени, в сети появились свежие подробности о грядущем автомобиле.

По данным издания L’Argus, в основу Renault Captur второй генерации ляжет модульная платформа CMF-B, на которой также построят новые Renault Clio и Nissan Juke. При этом новый Captur прибавит в габаритах, правда, точные показатели пока не раскрываются.

Серьёзные перемены затронут моторную гамму автомобиля. Компактный кроссовер может получить новый 3-цилиндровый мотор TCe (HR10) объёмом 1,0 л, выдающий 100 лошадиных сил. Помимо этого, модель предложат с 4-цилиндровым двигателем HR13 с двумя вариантами мощности: 140 и 160 «лошадок». В разработке более мощного агрегата принимали участие специалисты Daimler.

Новый Renault Captur также получит дизельные модификации, который будут оснащаться 1,5-литровым «движком» dCi, генерирующим от 85 до 115 л. с. Примечательно, что дизельный автомобиль оборудуют системой «мягкого гибрида».

Зарубежные СМИ сообщают, что Renault Captur дебютирует осенью 2019 года на мотор-шоу во Франкфурте. В это же время должна состояться премьера Nissan Juke нового поколения. Ожидается, что оба кроссовера поступят в продажу в начала 2020 года.