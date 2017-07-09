В Нальчике умельцы своими руками построили ретромобиль

На популярном видеохостинге выходит передача видеоблогера Сергея Цветкова «Автоистории». В марте текущего года блогер приехал в Нальчик, где заснял видео о ретрокаре, представляющем из себя сочетание немецкого Opel Admiral 1938 года и японского Lexus LS430.

Внутренне оформление авто позаимствовали от премиального Lexus, а кузов взяли от Opel. Кроме того, машину оснастили еще несколькими дополнениями, среди которых капот ручной работы, ибо в подкапотное пространство традиционного автомобиля мотор и иные комплектующие не влезли.

Автомобиль внешне выглядит ретромобилем, внутри же имеются все современные системы. Это и автоматическая трансмиссия, кондиционер, стеклоподъемники и новейшая мультимедийная установка. Для создания такого авто мастера затратили около двух лет.