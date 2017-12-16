В Китай приехал новый кроссовер Hyundai Encino
Корейская машиностроительная компания Hyundai выводит на авторынок свой новый небольшой кроссовер Hyundai Encino. Авто считается приспособленной для КНР версией Hyundai Kona.
Интересно, что официальное начало продаж еще не объявили, а тестовые машины уже приехали к китайским дилерам. Автомобиль снабдили пересмотренной радиаторной решеткой с горизонтальными секциями, исполненную в духе нового Hyundai ix35. В моторном отсеке китайской модификации Hyundai Encino разместили 177-сильный 1,6-литровый агрегат, функционирующий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и передним приводом.
Среди функций новинки стоит выделить экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, управление системой стабилизации, ассистента контроля разметки и помощника идентификации дорожных знаков. Помимо всего, авто получило семь защитных подушек, фирменную мультимедийную установку с внушительным тачскрином, беспроводную зарядку для мобильных устройств и проекционный экран. Отмечается, что к концу текущего года выйдет электрическая версия.