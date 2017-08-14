Россияне собрали коллекцию самых нелепых штрафов

Отечественные автолюбители собрали коллекцию наиболее распространенных нелепых штрафов. Множество происшествий, заснятых камерами дорожного наблюдения, использовали в программе на общероссийском телеканале НТВ «Главная дорога».

Отмечается ситуация со столичным водителем, оштрафованным за превышение скорости. Самое смешное заключается в том, что он отправил свое поломавшееся авто на эвакуаторе на СТО, а ему пришел штраф за превышение скорости при движении на платформе.

Указывается еще одна ситуация, что женщина-водитель уже полгода пытается доказать, что не собиралась парковать авто на полосе встречного движения, а попала в аварию и решила сменить колесо. Отменить свой штраф не смогла даже женщина-адвокат, которую оштрафовали за остановку под запрещающим знаком, несмотря на то, что инспектор остановил авто.

Есть высокий процент вероятности получить нелепый штраф, но их все же можно оспорить. Отменены штрафы за тень и высокие скорости на эвакуаторе.