BMW отзывает более 11 тыс. машин из-за недопустимых механизмов

Баварская машиностроительная компания BMW объявила об отзыве 11 000 автомобилей из-за того, что они оснащены механизмами, искажающими показания вредных выбросов. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Отзыв затронет модели BMW 750d и BMW M550d. Глава немецкого министерства транспорта Андреас Шойер сообщила, что на авто требуется заменить недопустимые аппараты, внедренные в моторы. Одно из местных изданий подчеркивает, что раньше компания BMW отрицала использования обманывающих приборов для снижения показателей выбросов вредных веществ. На прошлой неделе полиция и прокуратура Мюнхена произвели обыски центрального офиса немецкого премиального бренда в рамках дела, возбужденного по факту махинаций.

В феврале текущего года в пресс-центре BMW сообщили, что примерно 11 000 дизельных машин снабдили ПО, искажающей выхлопы. Интересно, что компания считает ошибочной установку таких программ.