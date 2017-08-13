Хэтчбек Mazda2 появится в особой версии Sport Black

3 апреля текущего года на Великобритании начнется реализация хэтчбека Mazda2 в особой версии Sport Black Limited Edition. Автомобиль отправится в продажу ограниченным тиражом в 500 единиц. Стоимость новинки составит 16 000 фунтов стерлингов (1 290 000 рублей).

Хэтчбек Mazda2 в спецверсии обзавелся иной аэродинамикой, включающей спойлеры спереди и сзади, а также боковые юбки. Такие элементы как зеркала, колеса и багажное крыло окрашены в черный цвет.

Моторный отсек хэтчбека Mazda2 Sport Black Limited Edition занимает атмосферная установка объемом 1,5 литра. Ее производительность составляет 90 лошадиных сил. Для спецверсии модели предусмотрены особые цвета кузова: Ceramic Metallic, Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic and Soul Red Crystal.

На данный момент нет информации о том, появится ли спецверсия хэтчбека Mazda2 в других странах. При этом японцы обновили обычную версию модели, и теперь она будет доступна в пяти вариантах сборки ценой от 13 300 до 17 100 фунтов стерлингов. Для новинки предусмотрен агрегат SKYACTIV-G объемом 1,5 литра. Его производительность составит 75-115 лошадиных сил.