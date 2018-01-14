В Воронеже ездит такси, в салоне которого невозможно грустить

Жители Воронежа подвергли активному обсуждению в соцсетях автомобиль такси, в салоне которого замечены гирлянды. Недавно в сеть попал видеоролик, показавший интерьер авто.

Видео сняла одна из жительниц города Вера Дмитриева. Она выложила свой небольшой сюжет на популярный видеохостинг YouTube.

При просмотре ролика становится понятно, что гирлянды украшают торпеду авто, переднее и задние стекла машины. На фоне музыки, звучащей в салоне, пассажиры не смогут скучать.

Интернет-сообщество положительно откликнулось на такси с гирляндами. В комментариях, расположенных под видео, у граждан такой антураж вызывает новогодние ассоциации. Иной комментатор отметил, что в таком такси ездил бы ежедневно. Послушав закадровые комментарии, можно сделать вывод, что автор видео также с удовольствием проехалась в такси.