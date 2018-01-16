На мотор-шоу в Нью-Йорке представили более 20 новинок

В Нью-Йорке проходит международное мотор-шоу, и его организаторы сообщили, что в нынешнем году оно стало площадкой для презентации порядка тысячи машин. При этом более 20 из них ранее нигде не представлялись общественности. Нынешний автосалон выдался богатым на кроссоверы.

Марки Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac заинтересованы в американском рынке, на котором растет спрос на кроссоверы. Перечисленные бренды привезли на мотор-шоу в Нью-Йорке свои новые вседорожники, среди которых представителям прессы пригляделся новый RAV4, перешедший в пятую генерацию. По словам разработчиков, этот SUV стал более управляемым в сравнении со своими предшественниками. В прошлом году в США было продано 400 000 единиц Toyota RAV4.

Также СМИ обратили внимание на люксовые новинки Acura RDX и Cadillac XT4. Первый кроссовер получил усовершенствованные системы безопасности, а второй вседорожник стал комфортнее.

Обилие кроссоверов на нынешнем мотор-шоу в Нью-Йорке не требует объяснений. Статистика гласит, что за последние восемь лет на американском рынке спрос на SUV вырос более чем два раза. По мнению аналитиков, тенденция роста продаж вседорожников в США продержится минимум до 2025 года.