В Калининграде открылся первый дилерский центр Lexus

Авторынок Калининграда пополнился новым игроком в лице Lexus. Накануне в городе был открыт первый дилерский центр японского премиального бренда.

Новое заведение контролируется холдингом «Юто Карс». Дилерский центр получил название «Лексус-Калининград». Он стал 54-й точкой по продаже и обслуживанию автомобилей марки Lexus в России. Кроме того, это пятый центр бренда в Северо-Западном федеральном округе.

Новый дилерский центр Lexus в Калининграде общей площадью 1 626 м² получил демонстрационный зал квадратурой в 648 м². В этом помещении без затруднений можно расположить все модели японского бренда, предлагаемые в России.

Также дилерский центр Lexus в Калининграде получил шесть постов слесарного ремонта. Площадки для ремонта и покраски расположены в действующем в городе «Тойота-Центре».

Калининградский дилерский центр построен по корпоративным стандартам «Лексус 2020». Заведение оборудовано технологическими решениями, с помощью которых клиент сможет подробно ознакомиться с интересующими его машинами, или с уже купленным автомобилем.

В новом центре для клиентов предусмотрены выгодные кредитные предложения на покупку машин Lexus, лизинг, трейд-ин, страхование и другие услуги. Так, в калининградском заведении можно будет установить на автомобиль дополнительные охранные системы, пройти тест-драйв.

Между тем, продажи Lexus в России упали за первые два месяца нынешнего года. Жители страны приобрели 2 503 машины бренда, что на 10% меньше в годовом сравнении.