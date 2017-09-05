Российские тюнеры "прокачали" Mercedes-Benz C-Class Coupe

Московским тюнинг-ателье Larte Desing отмечается его шестилетие. В честь этого оно представило «дореформенный» Mercedes-Benz C-Class Coupe со своим обвесом.

Larte Desing располагает тюнинг-китами для таких моделей марки Mercedes-Benz как S-Class, GL, V-Class, GLS, а также GLE Coupe. Теперь же московские мастера модернизировали C-Class Coupe. По словам представителей ателье, оно стремилось сделать экстерьер немецкого купе более дерзким и динамичным.

Стоимость доработок для модели Mercedes-Benz C-Class Coupe от московских мастеров не озвучивается, но можно не сомневаться, что изменения машины дорого стоят. Автомобиль доработано сплиттером, элементами бамперов, порогов и диффузора, и всё это изготовлено из карбона. Из этого же материала сделан небольшой спойлер, установленный на багажной двери транспортного средства. Техническая составляющая купе осталась без изменений, однако не исключено, что над ней ателье Larte Desing в будущем тоже поработает.