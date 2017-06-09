Кроссовер Nissan Murano 2018 получил ценник в $31 700

Японские машиностроители озвучили ценник для обновленного кроссовера Nissan Murano 2018. Ориентировочная стоимость паркетника в базовом исполнении составит 31 700 долларов. Автомобиль обзавелся усовершенствованными центральной панелью и системой безопасности.

Также для кроссовера Nissan Murano 2018 предусмотрен доработанный адаптивный круиз-контроль. Теперь в машине присутствует новая система автоматического торможения.

В салоне обновленного кроссовера Nissan Murano появился 8-дюймовый дисплей, позволяющий управлять информационно-развлекательным комплексом. Опционально паркетник получает камеру кругового обзора. Стильности автомобилю добавляют новые колёсные диски размерностью 18 дюймов.

Уже в базовом исполнении кроссовер Nissan Murano 2018 оснащен навигатором, взаимодействующим со смартфоном. Кроме того, машина оснащена люком с электроприводом, сабвуфером. Эксперты заявили, что невзирая на всю технологичность паркетника, у него имеется недостаток в виде слишком громкой работы двигателя.