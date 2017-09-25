LADA 4X4 остается хитом "АвтоВАЗ" за границей

Российский внедорожник LADA 4X4 остается наиболее востребованной машиной от «АвтоВАЗ» на авторынках дальнего зарубежья. В прошлом году компания экспортировала за границу 10 100 легковых авто бренда LADA, а 5 700 единиц из них составили LADA 4x4, доля которых равна 55%.

Второе место в Европе по популярности среди моделей «АвтоВАЗ» досталось седану LADA Vesta, достигшему в 2017 году отметки в 2 200 экземпляров, вывезенных за рубеж. Ранее сообщалось, что в обозримом будущем на экспорт отправят новые LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Аналитики отметили, что в скором времени LADA Vesta может стать хитом на европейском авторынке.

Также отмечается, что в Европе существует стабильный на спрос на модели отечественной марки LADA. Не всегда местные автолюбители прицениваются к новым моделям бренда. LADA Kalina спрашивают в таких странах, как Германия, Австрия, Чехия и Венгрия.