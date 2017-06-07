Honda Civic Type R получил тюнинг-пакет для повышения мощности

Инженеры тюнинговой компании Hondata разработали пакет дополнений для «заряженного» Honda Civic Type R. Отмечается, что оригинальный спорткар получил 306-сильный мотор, обеспечивающий разгон до первой «сотни» за 5,4 секунды.

За пакет автолюбителям придется выложить 695 долларов. Он предусматривает повышение производительности силового агрегата до 339 лошадиных сил с применением бензина АИ-91. Если же автолюбителю захочется заправиться АИ-93, то отдача установки достигнет 350 «лошадок».

Следует напомнить, что десятое поколение Honda Civic Type R вышло на мировой автомобильный рынок два года назад. Особый пакет тюнинга уже доступен для оформления заказа на официальном портале ателье. Стоит сказать, что Honda Civic Type R выступает наиболее скоростным переднеприводным спорткаром на немецкой трассе Нюрбургринг.