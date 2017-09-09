Cadillac выпустит несколько кроссоверов и седанов

Американская люксовая автомобилестроительная компания Cadillac, являющаяся частью General Motors, готовится к укреплению своих позиций на авторынке. Прежде всего американцы изменят модельную линейку и выпустят ряд электрокаров, чтобы не отстать от соперников.

Согласно информации, появившейся на страницах портала Motor1, первым на авторынке появится кроссовер Cadillac XT4, показанный в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. Затем стартуют продажи полноразмерного кроссовера Cadillac XT7. Далее марка представит новый седан Cadillac CT5. Примерно к 2020 году свет увидит новое поколение внедорожника Cadillac Escalade.

После выхода вышеназванных автомобилей, инженеры Cadillac озаботятся выпуском флагманской модели бренда, о которой пока нет никаких данных. Руководитель Cadillac Йохан де Нишен подчеркнул, что новый флагман будет представлять из себя что-то уникальное.