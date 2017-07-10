Toyota внедрила в двигатели американских Camry поршни другого размера

Японская машиностроительная компания Toyota объявила об отзыве в США 1 730 премиальных седанов Toyota Camry. Причиной старта сервисной кампании выступает тот факт, что в двигателях установлены поршни, имеющие больший диаметр, чем необходимо.

Из-за названных неполадок мотор может функционировать не так как надо, а в системе выпуска могут появиться дым и копоть. Помимо всего, звук агрегата будет необычным. В ряде случаев поломка может стать причиной уменьшения производительности и отключения мотора.

При отзыве на сервис инженеры Toyota проверят автомобили на предмет присутствия неподходящих компонентов и произведет замену, если в этом возникнет необходимость. Отмечается, что седан Toyota Camry в скором времени начнут собирать на автозаводе компании в РФ. Автомобиль будет доступен с тремя видами агрегатов.