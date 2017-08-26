Lexus заставит своих покупателей облизывать руль

Японская люксовая автомобилестроительная компания Lexus, входящая в структуру автогиганта Toyota, предлагает радикальный метод выбора автомобиля, заключающийся в том, что при тест-драйве покупатель должен лизнуть рулевое колесо для запуска силового агрегата. Такое новшество можно принять за первоапрельскую шутку.

Премиум-бренд Lexus вместе со специалистами компании 23andMe, специализирующейся на генетической диагностике, показали новый способ выбора авто на территории автоцентра. С 1 апреля 2018 года во всех дилерских центрах марки можно будет настроить авто под потребности конкретного клиента.

Используя анализ ДНК, для которого нужно сдать слюну, компьютерная система бренда получает больше сведений об автолюбителе, подстраивая соответствующие параметры с учетом физиологии водителя. Также ДНК-анализ автоматически выбирает функции, которые пришлись по вкусу автолюбителю.

Через двое суток автолюбитель получает свою машину, а для запуска двигателя нужно воспользоваться вместо традиционного ключа языком. При чем система идентифицирует слюнные выделения и иных членов семьи хозяина машины.