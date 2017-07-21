Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi Q5 L

В Китае состоялся дебют кроссовера Audi Q5 L с увеличенной для рынка КНР колесной базой. Модель стала первым немецким вседорожником, удлиненным для Поднебесной. Теперь эта машина присоединится на китайском рынке к A4 L, A6 L и A8 L, и буква L в названии указывает на то, что они тоже «растянуты».

Кроссовер Audi Q5 L выпускается совместным предприятием FAW Volkswagen. Колесная база транспортного средства увеличилась на 89 мм до 2908 мм. При этом длина кузова выросла на 102 мм до 4765 мм. Ширина и высота новинки остались без изменений (1893х1659 мм).

Внешне кроссовер Audi Q5 L практически полностью повторяет свою стандартную версию. Машина стала просторнее для пассажиров задних мест. Также у нее задние двери стали немного шире, и на ее кузове устанавливается другой шильдик.

Для кроссовера Audi Q5 L предусмотрена единственная бензиновая установка TFSI объемом 2.0 литра. Ее мощность составляет 190 и 252 л.с. в зависимости от комплектации. Мотор сочетается с 7-РКПП S tronic, которая взаимодействует с полным приводом quattro.

Кроссовер предстал перед общественностью 29 марта в рамках открытия нового китайского завода марки Audi в Чанчуне. Предприятие строилось с 2014 года, и теперь оно готово принять на свой конвейер новинку, а также модели A4 L, A6 L и A8 L.