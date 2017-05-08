Volkswagen снижает кредитные ставки на покупку своих моделей в апреле

В России реализовывается программа «Volkswagen Гарант», в рамках которой в стране на апрель запланировано снижение кредитной ставки при покупке немецких машин. Данная информация озвучена пресс-службой марки.

Самым заметным падением кредитной ставки в России отличатся модели Polo и Jetta, которая в марте составляла 11,9%. По программе «Volkswagen Гарант» она снизится в апреле до 9,5%. Для приобретения вышеназванных автомобилей можно предоставить как все, так и два необходимых документа.

Модель Passat также доступна в России по программе «Volkswagen Гарант». В апреле кредитная ставка на нее составит 11,5%. При покупке этой машины также необходим либо полный пакет документов, либо два документа.

Также действие программы «Volkswagen Гарант» распространяется на кроссоверы Tiguan и Touareg. Первый паркетник будет доступен со ставкой в 11,5% с любым пакетом документов. При покупке второго вседорожника на основании всех документов предусмотрена ставка в 10,5%. При наличии двух документов кредитная ставка вырастет до 12,5%.