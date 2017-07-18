В Иркутске запечатлена LADA 4x4 с рекордно большими колесами

Жители Иркутска стали свидетелями необычного пятидверного внедорожника LADA 4x4. Горожане запечатлели «Ниву» с огромными колесами.

Внедорожник LADA 4x4 с большими колесами, запечатленный в Иркутске, активно обсуждается в соцсетях. Накануне профиль Svodka38 в Instagram показал короткое видео, в котором можно увидеть необычную «Ниву».

Пользователи интернета шутят, что владельцу внедорожника LADA 4x4 с рекордно большими колесами надоели плохие дороги Иркутска, после чего он решил его доработать. В видео машина была запечатлена на шиномонтаже, в момент замены покрышек.

Автомобиль с такими большими колесами действительно не боится неровностей дороги. Однако стоит учитывать, что такие машины иначе ведут себя в вопросе управления, и расходуют гораздо больше топлива.

«Нивы» с большими колесами выпускались и серийно. Подразделение «Бронто» ПАО «АвтоВАЗ» еще в 1996 году представило LADA 4x4 в версии «Марш». В 2002 году эта модель разошлась тиражом в 70 экземпляров. Их практически нереально встретить на дорогах страны, так как почти все они сосредоточены на Крайнем Севере.