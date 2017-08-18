На продажу выставлен BMW 3 Series с двигателем от Honda

На электронной торговой платформе EBay разместили объявление о продаже баварского автомобиля BMW 3 Series в кузове E30. Его оснастили мотором от Honda S2000, тормозами от M3 и регулируемой винтовой подвеской.

За авто придется выложить от 15 000 фунтов стерлингов. Отмечается, что производительность двигателя, размещенного в подкапотном пространстве выставленного на продажу BMW 3 Series E30, составит 370 лошадиных сил. Благодаря пакету дополнений мощность можно повысить до 546 «лошадок». Масса авто достигает 970 кг.

Помимо всего, баварское купе снабдили высокопроизводительной системой топлива, самоблокирующимся дифференциалом задней оси, стеклопластиковым обвесом от BMW M3, нержавеющей системой выпуска, съемным рулем, спортивными сиденьями и ремнями. В августе 2017 года на торги выставили итальянский спорткар Ferrari 250 GTE, выпущенный в 1863 году. Из него был изготовлен хот-род, а под капот попал 8-цилиндровый агрегат от Chevrolet.