Озвучена стоимость «президентского» седана Hongqi H5

Премиальный бренд Hongqi, принадлежащий китайскому автогиганту FAW, озвучил ценник на новый люксовый седан Hongqi H5. Примечательно, что марка Hongqi с 1958 года выпускает автомобили для китайской партийной элиты, а также для чиновников среднего звена.

«Народная» версия Hongqi H5 была презентована ещё в 2017 году, но продажи автомобиля пришлось несколько задержать. Модель базируется на хорошо знакомом россиянам Mazda6 актуального поколения, который в Поднебесной продают под именем Mazda Atenza. Отмечается, что Hongqi не «воровали» дизайн и конструкцию у Mazda, ведь обе компании являются партнерами.

На данный момент разработчики раскрыли лишь предварительную стоимость нового Hongqi H5. Так, новинка оценена разработчиками в 160 000 – 200 000 юаней, что по актуальному курсу составляет примерно 1 469 000 – 1 835 000 рублей. Новый Mazda6 в Китае стоит 175 800 юаней (1 615 000 рублей).

Под капотом Hongqi H5 скрывается 1,8-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который генерирует 178 лошадиных сил. Примечательно, что мотор разработан компанией FAW и не заимствован у Mazda. Более точный ценник нового седана будет опубликован в апреле 2018 года.