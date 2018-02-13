Альтернативный кроссовер KIA Sportage представлен официально

Речь идет о версии популярного кроссовера KIA Sportage, предназначенной для китайского рынка. При этом она не вытеснит стандартный вариант этой модели в КНР.

Обычный KIA Sportage в четвертом поколении никуда не денется, в чем уверяют корейцы. Более того, они сообщили, что кроссовер в ближайшие несколько месяцев подвергнется плановой модернизации.

Текущая версия кроссовера KIA Sportage продается в Китае как KX5, а исходное название модели сохранилось за паркетником третьей генерации образца 2010 года. Именно ей на смену придет альтернативный вариант автомобиля. Примерно по такой же схеме в Китай недавно пришел новый Hyundai ix35.

При габаритах в 4460х1850х1695 мм альтернативный KIA Sportage получил колесную базу размером 2640 мм. Пропорции кузова автомобиля в сравнении с его глобальной версией несколько изменились, а вот расстояние между осями машины осталось прежним. Для автомобиля предусмотрены колесные диски размерностью 17 и 18 дюймов.

Альтернативный KIA Sportage получил более сдержанную внешность, ориентированную на консервативных клиентов. При этом он не лишился фирменных противотуманных огней в виде четырех «кубиков льда». Салон машины выполнен в духе современных моделей KIA.

Для альтернативного KIA Sportage доступна безальтернативная атмосферная установка Nu 2.0 тягой 161 л.с.

Для нее предусмотрены механическая коробка передач, а также шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Полным приводом новинка оснащаться не будет в силу его ненужности в Китае. Стоимость машины составит от 23 000 долларов.