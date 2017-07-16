Болид Formula E поучаствовал в марафоне с двумя самолетами

Партнер чемпионата Formula E, компания ABB Group, вместе с авиационной компанией Qatar Airways организовали марафон между электроболидами и двумя пассажирскими самолетами Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Видео гонки разместили на популярном видеохостинге YouTube.

Болид Spark SRT_01E пилотировал бельгийский гонщик Жер Д’Амброзо, начавший с 2014 года выступать в Formula E. В первом заезде он обогнал в аэропорту Хамад Airbus. Во втором забеге обошел заходящий на посадку Dreamliner.

Электрический болид изготовили с использованием карбон-алюминиевой платформы, а панели кузова исполнили из углепластика и кевлара. Вес авто составляет 880 кг. В моторном отсеке гоночной машины установлен 270-сильный агрегат, благодаря которому болид разгоняется до первой «сотни» за 3,0 секунды. В 2016 году состоялась гонка между лайнером Boeing 737-800 и электрокаром Tesla Model S. Марафон организовали представители австралийской компании Qantas.