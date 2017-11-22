В Омске продают коллекцию из девяти ретро-автомобилей

На страницах одного из российских сервисов по размещению частных объявлений появилось сообщение о продаже коллекции классических советских автомобилей и ретро-мотоциклов. Примечательно, что все модели, несмотря на возраст, являются полностью исправными, а также имеют действительный ПТС и регистрацию в ГИБДД.

Согласно данным местных автомобильных изданий, жительница Омска выставила на продажу обширную коллекцию из девяти ретро-автомобилей, шести классических мотоциклов, а также практичного мотороллера. За всю технику придётся выложить 8 000 000 рублей.

Прежде всего в коллекции стоит отметить раритетный Москвич-401, который был выпущен в 1954 году и с тех пор сохранился в хорошем техническим и косметическом состоянии. Кроме того, линейка автомобилей марки представлена такими моделями как Москвич-21 (1959 год) и Москвич-407 (1963 год).

Помимо этого, поклонник советской классики получат три автомобиля Запорожского автозавода, среди которых две модели ЗАЗ-965 1966 и 1967 годов, а также ЗАЗ-968, выпущенный в 1972 году и требующий реставрации. В коллекцию также включены мотоциклы «Вятка», «Ява», «Турист» и BMW. Также в стоимость включен и мотороллер «Муравей» с прицепом.