Компания SWM представила новый пятиместный кроссовер G01

Возрожденная итальянская марка SWM, в настоящее время контролируемая китайской компанией Brilliance, на особом мероприятии в городе Милане показала новый 5-местный кроссовер SWM G01. Оформление машины создано в Италии, а сборку новинки наладят в КНР.

Новый кроссовер SWM G01 разработан на совсем другой архитектуре, созданной специально для модели. Размеры машины пока держатся в секрете, но, вероятно, внешние габариты будут подобны Audi Q5 и Skoda Kodiaq.

Под капотом SWM G01 разместится 1,5-литровый 156-сильный бензиновый двигатель. Дальнейшие данные о новинке рассекретят в рамках Пекинского автосалона.

Следует сказать, что бренд SWM возродили в 2014 году благодаря поддержке китайских разработчиков из Brilliance. Раньше марка носила название SVVM и выпускал автомобили и мотоциклы. В 1984 году марка прекратила свое существование.