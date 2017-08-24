В Нью-Йорке показали седан Cadillac CT6 V-Sport с обновленным мотором

В рамках международного автосалона в Нью-Йорке состоялась публичная премьера нового седана Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года. Автомобиль получил совершенно новый битурбированный мотор V8, который стал более совершенным, чем прежняя установка.

Разработчики отметили, что двигатель для рестайлингового Cadillac CT6 V-Sport является совершенно новой силовой установкой как с точки зрения дизайна, так и с инженерной стороны. Двигатель V8 имеет рабочий объём в 4,2 литра, а в «топовом» исполнении отдача составит 550 лошадиных сил. Более доступный вариант мотора получит 500 «лошадок».

Примечательно, что прежде всего инженеры планировали сохранить высокую мощность прежнего мотора, но при этом сделать новую установку более компактной и легкой. Модель получила модернизированную систему турбонаддува, а патрубки выпускной системы входят в отверстия между цилиндров, а не снаружи, как у традиционных V8.

Новый мотор для Cadillac CT6 V-Sport получил множество узлов из алюминия, что сказалось на массе. Двигатель оснащается системой водяного охлаждения, что позволяет увеличить отдачу. В роли трансмиссии выступает 9-ступенчатый «автомат».