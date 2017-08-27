Кроссовер Acura MDX выйдет в спортивной версии A-Spec

В минувшем году японская машиностроительная компания Acura принялась внедрять в свои автомобили спортивные пакеты A-Spec. В настоящее время такие версии появились у моделей Acura ILX, Acura TLX и Acura RDX, а теперь подобным пакетом обустроят кроссовер Acura MDX.

В спортивной модификации 7-местного кроссовера Acura MDX технические параметры не подвергнутся изменениям. Машину снабдят пересмотренными бамперами с массивными воздухозаборниками и псевдодиффузором, 20-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильными покрышками, черными подложками фар и осветителей, затемненной решеткой радиатора и массивными патрубками выхлопной системы.

В салоне нового авто появились красные акценты и швы, кожаные и замшевые кресла. Педали получили металлические накладки, а на передней панели замечены углепластиковые вставки. Спортивная версия кроссовера получила 3,5-литровый 6-цилиндровый «атмосферник» с отдачей 294 и 325 лошадиных сил. Они работают в паре с полным приводом.