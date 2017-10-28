Электрокар Porsche Mission E проехался по Нюрбургрингу

На знаменитой немецкой гоночной автомобильной трассе Нюрбургринг прошел заезд «заряженного» Porsche Mission E. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Отмечается, что многие машиностроители публикуют разнообразные анонсы и обещают разработать новые модели. А вот немецкая премиальная автомобилестроительная компания Porsche решила продемонстрировать функционирование своего авто в реальных условиях.

Как информируют эксперты, новый Porsche Mission E считается спортивной машиной. По их мнению, тот факт, что под капотом размещается электрический агрегат, скорее всего, можно считать дополнительным преимуществом. Помимо того, подчеркивается, что новинка получила хорошую плавность хода, являющуюся инновационной наработкой компании.