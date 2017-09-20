На тест-драйв вывели новый Audi SQ2 без камуфляжа

Немецкая машиностроительная компания Audi, подконтрольная автоконцерну Volkswagen, вывела на тест-драйв свой «заряженный» кроссовер Audi SQ2, не покрытый камуфляжной пленкой. Недавно в сеть утекли фото авто, сделанные во время зимних тестов на дорогах Европы.

Мировой дебют нового Audi SQ2 пройдет осенью 2018 года на Парижском автосалоне. За разработку модели отвечали инженеры подразделения Audi Sport.

При рассмотрении фотографий становится понятно, что новинку обустроили переделанным передним бампером с большими воздухозаборниками и двумя сдвоенными выхлопными патрубками. Также в список оснащения машины войдут усиленные тормоза и жесткая подвеска.

Под капот новый Audi SQ2 получит 2-литровый турбодвигатель, генерирующий 280 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 7-скоростным «роботом» с полноприводным механизмом Quattro.