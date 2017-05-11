В Новосибирске водитель сконфузил очевидцев неординарной ездой

29 марта в Новосибирске водитель Toyota Carina сконфузил очевидцев неординарной ездой. Странный стиль вождения водителя запечатлён на видео.

Случайный очевидец выложил в интернет видео, на котором был запечатлено странное поведение автомобиля Toyota Carina в Новосибирске.

29 марта в интернет добавили видео, на котором действия водителя Toyota Carina напугали и сконфузили очевидцев. На видео показано, как машина пронеслась на жёлтый цвет светофора вперёд и начала волнообразно двигаться, нарушая границы полос. По словам автора видео, машина даже задела шлагбаум.

Причина подобного поведения осталась неизвестной. Некоторые свидетели предположили, что водителю могло стать плохо, другие же обвинили в дерзости и нарушении ряда правил дорожного движения.