KIA выпустила спецсерию автомобилей для футбольных фанатов

Южнокорейские машиностроители представили модели Rio, cee’d, Soul, Optima и Sportage в особом исполнении FWC. Спецсерия приурочена к Чемпионату мира по футболу-2018. В России продажи этих автомобилей стартуют 1 апреля.

Спецсерия KIA особенна тем, что ее модели получили особые опции, эксклюзивные шильдики и брендированные аксессуары. Представители южнокорейской марки пояснили, что новинки непременно понравятся любителям футбола. На рынок России эти автомобили выйдут ограниченным тиражом, однако количество машин пока не озвучивается. Седан KIA Rio и его кросс-версия X-Line в кузове хэтчбек в рамках спецсерии FWC получили хромированную радиаторную решетку с черным глянцем. Также для машин предусмотрены задние дисковые тормоза, датчик освещенности, задние парктроники и камера.

Для машин линейки KIA cee’d предусмотрены особые ДХО на светодиодах, салон с отделкой цвета Luxe Brown, информационно-развлекательная установка с семидюймовым экраном. Модели KIA Sportage и Soul обзавелись рейлингами на крыше, бесключевым доступом в салон Smart Key. Для обеих новинок предусмотрен салон с отделкой кожей и тканью. Также машины оснащаются задними парктрониками, камерой на корме.

Модель KIA Optima в футбольной спецсерии оснащена как люксовая комплектация Luxe. Машина дополнена круговым обзором, ксеноновым светом с автоматической регулировкой наклона ламп, а также омывателем.