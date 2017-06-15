В США продается ВАЗ-21013 за 10 000 долларов
Житель США продает автомобиль LADA 1200S, являющийся экспортной версией легендарного ВАЗ-21013. Американец готов расстаться со своей машиной за 9 999 долларов (576 000 рублей).
Продаваемый в США ВАЗ-21013 находится в муниципалитете Маналапан, штат Нью-Джерси. Машина проехала 44 862 километра. Американец накануне удалил свое объявление о продаже машины, но оно сохранилось на портале Jalopnik.
По словам владельца предлагаемого в США ВАЗ-21013, автомобиль пребывает в отличном состоянии и полностью исправен. Моторный отсек LADA 1200S занимает 1,2-литровая установка. Рядный четырехцилиндровый агрегат выдает производительность 63 лошадиных силы. Мотор укомплектован четырехскоростной механической трансмиссией.
Американец рассказывает, что его машина не обделена вниманием общественности. По его словам, иногда к нему подходят незнакомые люди, и рассказывают, что когда они жили на родине, в их семьях тоже были такие автомобили.