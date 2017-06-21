Porsche 911 GT3 RS получил пакет Weissach по цене автомобиля Skoda

На прошедшем автосалоне в Нью-Йорке презентовали опциональный пакет для модели Porsche 911. Компания придала особое внимание значительному уменьшению веса спорткара. Стоит отметить, что стоимость пакета составляет цену новенькой Skoda Octavia.

Один только набор колесных дисков из магниевого сплава, заменивший обычные алюминиевые, позволяет Porsche 911 избавиться от 11 лишних килограммов. Углеродное волокно, использующееся при изготовлении крыши автомобиля, подвески и стабилизирующих стержней, помогает сбросить еще около 6 килограммов. Разработчики не забыли облегчить даже такие мелочи, как подрулевые переключатели, элементы декора на руле и коврики. Это позволило снизить массу спорткара еще примерно на 0,5 килограмма. Заднее антикрыло и капот машины было решено выполнить из углепластика, а не окрашивать как это было ранее.

Напомним, Porsche 911 GT3 RS - заднеприводное спортивное купе с 4-литровым движком мощностью 520 л.с. До первой сотни автомобиль ускоряется за 3,2 секунды. Стоимость опционального пакета Weissach составляет 18 тысяч долларов. За такую сумму в России можно приобрести, например, Skoda Octavia.