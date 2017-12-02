Rimac распродал все 1914-сильные гиперкары за три недели

Хорватские машиностроители распродали все гиперкары Rimac C_Two. Представители производителя сообщили, что лимитированная модель реализована тиражом «почти в 150 экземпляров».

Уточним, что хорваты еще не собрали такое количество гиперкаров Rimac C_Two. Однако заявки на запланированное количество машин уже собраны за три недели после презентации модели.

За экземпляр Rimac C_Two нужно заплатить от 1,7 миллиона евро. Также для автомобиля предусмотрены разнообразные опции, общая стоимость которых составляет порядка полумиллиона евро.

Гиперкар Rimac C_Two дебютировал в марте на Женевском мотор-шоу. Силовая установка автомобиля состоит из четырех электромоторов, суммарная производительность которых составляет 1 914 л.с. Машина комплектуется батареями емкостью 120 киловатт-часов.

Транспортное средство получило активную аэродинамику и автономное управление на базе искусственного интеллекта. До 96 км/ч гиперкар Rimac C_Two разгоняется за 1,84 секунды. 164 км/ч автомобиль набирает за 4,3 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 412 километров в час. Запас хода новинки составляет 650 км.

На тесты Rimac C_Two отправится только к концу нынешнего года. До покупателей автомобиль доберется не ранее, чем в 2020 году.