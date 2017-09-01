Представлен ТОП-10 вторичных авторынков России за январь-февраль

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» представили ТОП-10 вторичных авторынков России по итогам января и февраля нынешнего года. Эксперты отмечают, что резкий скачок продаж подержанного легкового транспорта зафиксирован в Свердловской, Оренбургской, Белгородской областях, Югре и Дагестане.

Самым стремительно растущим вторичным авторынком страны за отчетный период стала Республика Дагестан. Ее жители перекупили 14,6 тысячи автомобилей, что на 29,2% больше в годовом сравнении. Далее идут Свердловская область (21,87 тыс., +15,2%), Югра (9,2 тыс., +15,2%), Белгородская область (8,7 тыс., +13%) и Оренбургская область (8,9 тыс., 11,6%).

Самым большим падением спроса на подержанный транспорт отличилась Новосибирская область (15,1 тыс., -12,3%). Далее идут Приморский край (13,3 тыс., -10,6%) и Воронежская область (10 тыс., -5,7%).

Лидером ТОП-10 стало Подмосковье с результатом в 39,8 перепроданных машин с «минусом» в 3,1%. Второе место занимает Москва (39,1 тыс., -3%). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (36,3 тыс., +4,5%). Четвертым в рейтинге стал Санкт-Петербург (25,2 тыс., +2,5%). Также в первую пятерку вошла Свердловская область.

Шестое место в ТОП-10 досталось Ростовской области (20,9 тыс., +3,4%). Седьмую позицию заняла Башкирия (19,7 тыс., +9,7%). Восьмой числится Республика Татарстан (17,9 тыс., +7,1%). Девятое место взяла Челябинская область (17,8 тыс., +9,5%). Аутсайдером десятки выступила Нижегородская область, жители которой перепродали 15,3 тысячи легковушек с «плюсом» в 5,4%.