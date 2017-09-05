Украинец продает уникальный ЗИЛ-118 «Юность» за 430 000 евро

Житель Киева продает в Европе уникальный микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность». Украинец пытается продать транспортное средство за 430 000 евро. Предполагается, что в 60-е годы на этой машине перевозились партийные работники.

Украинец продает свой ЗИЛ-118 «Юность» через известную немецкую интернет-площадку Mobile.de. Если верить продавцу, то его микроавтобус проехал всего 1 000 километров. Ценности автомобилю добавляет тот факт, что он является экземпляром из «двадцатки» первой серии данной модели. Также продавец уверяет, что транспортное средство находится в отличном состоянии.

Основой для 18-местного микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность» послужила платформа, на которой построен легендарный советский лимузин ЗИЛ-111. Моторный отсек машины занимает силовая установка V8, которой оснащалась грузовая модель ЗИЛ-130. Для агрегата предусмотрена автоматическая трансмиссия. Порог скорости транспортного средства обозначен на отметке в 120 километров в час.

Можно полагать, что у украинца есть шансы найти в Европе состоятельного коллекционера, заинтересованного в приобретении микроавтобуса. Эта машина ценилась не только в СССР, но и за рубежом, получила в свое время 12 международных наград. Известно, что руководство компании Ford пыталось приобрести права на ЗИЛ-118 «Юность», чтобы выпускать его по лицензии на американском предприятии. В итоге, этого не случилось, и автомобиль не вышел за пределы Советского Союза.