Эксперты рассказали, как сэкономить на тонировке автомобиля

Не секрет, что тонировка автомобиля не только защищает салон от солнца летом, но и позволяет оставлять в салоне вещи, защищая их от внимания воров. Наряду с этим не все автомобили в заводском исполнении имеют тонировку, а у дилера приобрести такую опцию станет не самым выгодным в финансовом плане решением.

Автолюбители могут воспользоваться услугами автосервисов, которые также могут затонировать машину. Вместе с тем тонировка бюджетного седана Renault Logan или Hyundai Solaris обойдётся как минимум в 2 500 рублей, за аналогичный тюнинг для внедорожника или кроссовера придётся выложить примерно 6 000 рублей.

Автовладельцы могут установить тонировку самостоятельно, для чего можно приобрести плёнку – в среднем покупка плёнки для одного автомобиля потребует примерно 1 500 рублей. Стоит отметить, что покупать нужно только товары с ГОСТ и не тонировать лобовое стекло, что поможет избежать проблем с сотрудниками ГИБДД.

Тонирование автомобиля стоит проводить в тёплом и чистом месте, а также приготовить резиновый «шпатель». Не стекло из пульверизатора необходимо нанести немного мыльной воды, после чего наклеить подготовленный кусок пленки, резиновой деталью убирая пузыри. В завершении стоит обрезать лишнюю пленку и подсушить стекла феном.