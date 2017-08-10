Самый большой транспортный налог в России начислили за Bugatti

По итогам 2016 года самый крупный транспортный налог, начисленный в РФ, с учётом повышающего коэффициента достигает 540 000 рублей. Как сообщили представители ФНС в России, такую сумму должен заплатить владелец Bugatti.

Размер налога на легковые автомобили со средней ценой от 3 000 000 рублей зависит от мощности мотора. Таким образом, налог за автомобиль Bugatti с двигателем, генерирующим 1 200 лошадиных сил, составляет 540 000 рублей за один налоговый период.

К сожалению, в ФНС не уточнили, о какой модели идёт речь, однако в линейке Bugatti отдачу силового агрегата в 1 200 «лошадей» имеет Veyron 16.4 Super Sport, дебютировавший в 2010 году. Максимальную скорость этого среднемоторного гиперкара принудительно ограничили на 415 км/ч, а на разгон до 100 км/ч при весе в 1 838 килограммов полноприводный автомобиль тратит всего 2,5 секунды. Столь впечатляющие результаты модели позволяет демонстрировать W16 с четырьмя турбинами.

Аналогичный размер налога российскому владельцу Bugatti начислили в предыдущем налоговом периоде (2015 год), и пока в стране не появилась легковая машина с более производительным мотором. Отмечается, что в настоящее время ещё не проводилось начисление налога за прошлый год.